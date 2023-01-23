محافظة الفيوم تكشف التفاصيل الكاملة لاكتشاف مقبرة الحمير

كشف الدكتور محمد التوني، المتحدث باسم محافظة الفيوم، تفاصيل العثور على مقبرة من عظام الحمير يوم الجمعة الماضية، مُشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة وأعضاء الطب البيطري لكشف تقاصيل الواقعة.

اكتشاف مقبرة لهياكل الحمير

وتابع الدكتور محمد التوني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المقبرة عُثر بداخلها على هياكل حمير كاملة، ولكن منزوعة الجلود، مُشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من ذبح الحمير هو استخدام جلودها وليس لحومها.

وأضاف أنه تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة من أجل النظر فيها، وجاري البحث عن مرتكبيها، وفق للقانون.

وأكد أنه بعد انتهاء التحقيقات، والرصد الطبي تم إصدار تصريح بدفن الهياكل العظمية بطريقة آمنة.