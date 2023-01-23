الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ثقافة حوض الرمال بالأقصر تحتفى برأس السنة الميلادية الجديدة

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث نظم قصر ثقافة حوض الرمال احتفالية بمناسبة العام الجديد وأعياد الميلاد المجيدة تضمنت محاضرة بعنوان "رأس السنة الميلادية الجديدة" تحدث الشيخ مدحت محمود عن الإرتباط بين الدين الإسلامي والدين المسيحي والالتفاف حول الوطن وفي الختام تهنئة الأخوة الأقباط، وتحدث طه محمود عن الوحدة الوطنية وتكاتف المصريين في حب الوطن والإنتماء والمحبة والسلام، بجانب ذلك أعد عرض فقرة التنورة وفقرة الساحر وتقديم ألعاب فنية وعرض فقرات فنية من الطلاب المشاركين في الاحتفال من إلقاء شعر عن حب الوطن والوحدة الوطنية والمحبة والسلام.

عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "برنامج الدولة فى تغير حياة المواطن المصرى حياة كريمة" أوضح سيد صدقى تعريف برنامج حياة كريمة ودور الدولة الفعال فى برنامج حياة كريمة للمواطن المصري، بينما أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى قصيدة بعنوان "احتاجني حينما نفترق"، وأمسية شعرية للشاعر يحيى سمير قصيدة بعنوان "برواز خشب"، كما أقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير ألقى قصيدة "غية حمام"، وكذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي ألقى قصيدة بعنوان "سقوط"، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية رسم "الاحتفال بأعياد الشرطة" نفذتها شيرين محمد خير إخصائي فنون تشكيلية بالقصر.

أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان"سلبيات وإيجابيات ذكرى 25 يناير"، تحدث على محمود عن ثورة يناير وإيجابيات وسلبيات ثورة يناير، بجانب ذلك قدمت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "أعياد الشرطة" تحدث د. قناوي محمد عبدالدايم عن الشرطة ودورها في معركة الإسماعلية ضد الاحتلال وبسالة الشرطة المصرية ومقاومتها ضد الإحتلال وقدمت أعز ما عندها شهداء الوطن والاحتفال بأعياد الشرطة واجب على كل مصري ومصرية.

عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "المواطنة والوحدة الوطنية" تحدث الإعلامى عبدالعاطي على عن المواطنة والوحدة الوطنية والدستور المصري وترسيخ مفهوم المواطنة وأثر المواطنة على الأمن الإجتماعي، بجانب ذلك أعد القصر مجلة حائط عن "ذكرى 25 يناير" تنفيذ أميرة حمودة وسهرى سباق، بالإضافة إلى ذلك أعد دورى ثقافى للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته مقبولة بدوى.

فرع ثقافة الأقص هشام عطوة إقليم جنوب الصعيد الثقافى أعياد الميلاد المجيدة الدين الإسلامي الدين المسيحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

موسكو: أجهزة المخابرات الغربية تستخدم الفضاء الإلكتروني للتخريب والابتزاز

مصدر بـ«الكهرباء» يكشف حقيقة الموافقة لشركات اتصالات على شراء الطاقة المتجددة

الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: حفظ النزاع بين تعليم جنوب سيناء والتأمين الصحي

الخدمات الطبية للكهرباء تنتهي من تنظيم قافلة طبية في البحر الأحمر

السيطرة على حريق بمصنع ولاعات فى مدينة السادات بالمنوفية

مصر تخسر أمام بطل العالم وتواجه السويد فى ربع نهائى مونديال اليد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: تدريبات جوية وبرية مشتركة مع أمريكا تحاكى عدة سيناريوهات

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»