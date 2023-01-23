الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التعادل السلبى يحسم مواجهة سيراميكا وطلائع الجيش بالدورى.. صور

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش

حسم التعادل السلبي مواجهة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز (موسم 2022/2023).

جاءت أحداث المباراة متوسطة للغاية، إلا من بعض الفرص القليلة على فترات لكل الفريقين.

وشهدت الدقيقة الـ14، إلغاء هدف لطلائع الجيش سجله خالد سطوحي، عقب رجوع حكم الساحة أسامة إسماعيل لتقنية الفيديو، بداعي وجود تسلل.

وكاد محمد إبراهيم، صانع ألعاب سيراميكا أن يحرز التقدم لفريقه في الدقيقة الـ23، عقب تسديدة خطيرة داخل منطقة الجزاء بعد خطأ فادح من مدافع الطلائع أحمد أيمن منصور، لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

وشهدت الدقيقة الـ35، تسديدة خطيرة عن طريق محمود وادي لاعب طلائع الجيش، داخل منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس محمد بسام.

وفي الدقيقة الـ87، يمنع أحمد مسعود حارس الطلائع، هدفا محققا لسيراميكا كليوباترا، عقب قوية رأسية من رجب نبيل ، من ضربة ركنية جهة اليسار داخل منطقة الجزاء.

 

وكان سيراميكا بدأ المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني – أحمد رمضان - رجب نبيل - محمد شكري.

خط الوسط: محمود نبيل – محمد عنتر – محمد متولي كناريا – محمد إبراهيم – أحمد القرموطي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

 

أما تشكيل طلائع الجيش كان كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: خالد سطوحي – محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: حسن مجدي - فريد شوقي – إسلام محارب – أحمد متعب.

خط الهجوم: أحمد سمير – محمود وادي – كريم طارق.

وبهذه النتيجة واصل سيراميكا مسلسل نزيف النقاط، حيث أصبح يمتلك 17 نقطة، محافظا على تواجده في المركز العاشر، أما طلائع الجيش فلديه 15 نقطة، في المركز الثاني عشر. 

326949195_1358321701670663_4191851578281411190_n
326949195_1358321701670663_4191851578281411190_n
326202375_1837790866594091_5559865489879276956_n
326202375_1837790866594091_5559865489879276956_n
327001759_1131126464218910_8525547720450213836_n
327001759_1131126464218910_8525547720450213836_n
326966705_720761709434972_6001357092405810509_n
326966705_720761709434972_6001357092405810509_n
327079626_716361646605175_5737525656637874295_n
327079626_716361646605175_5737525656637874295_n
326981575_3303322956597215_1306321454148655620_n
326981575_3303322956597215_1306321454148655620_n
326869974_850327116250013_2423506176523230083_n
326869974_850327116250013_2423506176523230083_n
سيراميكا كليوباترا الجولة الخامسة عشر للدوري طلائع الجيش الدوري الممتاز منافسات الجولة الخامسة عشر

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

20 دقيقة.. الدنمارك تحافظ على تقدمها أمام مصر بنتيجة 15-7 فى مونديال اليد

«التضامن» توضح دور مكتب التأهيل في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

غدا.. محاكمة المتهم بإصابة طفل بسيارته في الأميرية

مباشر نهاية الشوط الأول.. مصر 12 - 17 الدنمارك «استفاقة مصرية»

السعادة تعلو وجوه أطفال الغربية في اليوم الثالث لـ «نجوم من ذهب» بزفتى

محافظ بورسعيد يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بأسعار مخفضة.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية