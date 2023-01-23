التعادل السلبى يحسم مواجهة سيراميكا وطلائع الجيش بالدورى.. صور
حسم التعادل السلبي مواجهة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز (موسم 2022/2023).
جاءت أحداث المباراة متوسطة للغاية، إلا من بعض الفرص القليلة على فترات لكل الفريقين.
وشهدت الدقيقة الـ14، إلغاء هدف لطلائع الجيش سجله خالد سطوحي، عقب رجوع حكم الساحة أسامة إسماعيل لتقنية الفيديو، بداعي وجود تسلل.
وكاد محمد إبراهيم، صانع ألعاب سيراميكا أن يحرز التقدم لفريقه في الدقيقة الـ23، عقب تسديدة خطيرة داخل منطقة الجزاء بعد خطأ فادح من مدافع الطلائع أحمد أيمن منصور، لكن الكرة مرت أعلى العارضة.
وشهدت الدقيقة الـ35، تسديدة خطيرة عن طريق محمود وادي لاعب طلائع الجيش، داخل منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس محمد بسام.
وفي الدقيقة الـ87، يمنع أحمد مسعود حارس الطلائع، هدفا محققا لسيراميكا كليوباترا، عقب قوية رأسية من رجب نبيل ، من ضربة ركنية جهة اليسار داخل منطقة الجزاء.
وكان سيراميكا بدأ المباراة بتشكيل مكون من
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: أحمد هاني – أحمد رمضان - رجب نبيل - محمد شكري.
خط الوسط: محمود نبيل – محمد عنتر – محمد متولي كناريا – محمد إبراهيم – أحمد القرموطي.
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.
أما تشكيل طلائع الجيش كان كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد مسعود.
خط الدفاع: خالد سطوحي – محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور.
خط الوسط: حسن مجدي - فريد شوقي – إسلام محارب – أحمد متعب.
خط الهجوم: أحمد سمير – محمود وادي – كريم طارق.
وبهذه النتيجة واصل سيراميكا مسلسل نزيف النقاط، حيث أصبح يمتلك 17 نقطة، محافظا على تواجده في المركز العاشر، أما طلائع الجيش فلديه 15 نقطة، في المركز الثاني عشر.