الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انعقاد الجمعية العمومية لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول.. غدًا

صورة أرشفية
صورة أرشفية

تعقد غدًا الثلاثاء، الجمعية العمومية لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

ومن المقرر أن يستعرض نائل درويش رئيس الشركة الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2024/2023، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وتشهد الجمعية العمومية حضور الدكتور علاء البطل رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ونواب رئيس الهيئة، وهشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير وأشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والدكتور نائل درويش رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، كما يحضر وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلو وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام عبر خاصية الفيديو كونفرانس. 

جنوب الوادى القابضة للبترول الهيئة المصرية العامة للبترول الجهاز المركزى للمحاسبات الشركة القابضة للبتروكيماويات الجمعية العمومية لشركة جنوب الوادي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

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