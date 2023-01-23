«حماة الوطن» يهنئ أبطال الشرطة بعيدهم الـ71

هنأ حزب حماة الوطن، برئاسة جلال الهريدي الرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة وضباط وأفراد هيئة الشرطة بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ71 .

وقال رئيس الحزب إن جموع الشعب المصري العظيم يقدرون جيدًا التضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الشرطة البواسل لتنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار، مؤكداً ستظل ذكري مبعث فخر واعتزاز المصريين بأبنائه من رجال الشرطة، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على أمن ومقدرات الوطن.

أضاف الهريدي أن عطاء رجال الشرطة البواسل كان وما زال رمزا للفداء والعطاء وبذل الغالى والنفيس من أجل رفعة الوطن وحماية أرواح مواطنيه والحفاظ على مقدراته، متمنيا لرجال الشرطة دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الحبيبة العزة والكرامة والاستقرار.

وأكد رئيس الحزب أن معركة الجمعة 25 يناير 1952 بالإسماعيلية، هى صفحة خالدة في كفاح وتضحيات أبطال الشرطة، عندما رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني محافظة الإسماعيلية للاحتلال الإنجليزي مما أدى إلى حدوث معركة كبيرة، قدم الأبطال خمسين شهيدا وثمانين جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي.

وطالب رئيس الحزب، بضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدموها أبطال الشرطة في حفظ الامن والأمان، مُوجهاً التحية لكل أسرة شهيد وأم شهيد، علي ما قدموه من تضحيات لتنعم مصرنا بالأمن والأمان.. حفظ الله مصر وشعبها وقائدها.

واحتفلت وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ٧١ وذلك تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية حيث صد رجال الشرطة البواسل الاحتلال الإنجليزي الذي كان يحاول السيطرة على المحافظة وسقط عدد كبير من أبناء الشرطة شهداء في ٢٥يناير ١٩٥٢.