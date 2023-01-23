السعادة تعلو وجوه أطفال الغربية في اليوم الثالث لـ «نجوم من ذهب» بزفتى

شهدت قرية مسجد وصيف، التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، توافد العديد من أطفال القرية لمتابعة العرض المسرحي "نجوم من ذهب"، وذلك لليوم الثالث من أيام العروض المسرحية لمشروع مسرح المواجهة والتجوال بقرى "حياة كريمة" بزفتى بمحافظة الغربية.



وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة.

تدور أحداث العرض المسرحي، والذي تقدمه فرقة مسرح القاهرة للعرائس، حول مجموعة من عرائس الماريونيت التي تتقدم للمشاركة بمسابقة فنية تحت عنوان "نجوم من خشب"، ويحاول كل منهم تقديم موهبته، ولكن يظهر «ديبو» الشرير، الذي يحاول إفساد المسابقة، فيما تتوالى الأحداث سريعا والتي جاءت للتأكيد على العديد من المعاني منها: حب الخير والمواطنة ونبذ العنف.

يذكر أن فعاليات العرض المسرحي داخل قرى زفتى بمحافظة الغربية يأتي من خلال مشروع مسرح المواجهة والتجوال، برئاسة المخرج محمد الشرقاوي، وبالتعاون بين الإدارة العامة لثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، ومديرية الشباب والرياضة،بمحافظة الغربية برئاسة يسري الديب.

ويأتي العرض المسرحي "نجوم من خشب" ضمن الجولة الفنية الثالثة لمشروع مسرح المواجهة والتجوال داخل قرى "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، والتي كانت بداية جولاتها في شهر أكتوبر من العام الماضي، من خلال العرض المسرحي "محطة مصر"، ثم توالت العروض المسرحية بالعرض المسرحي "101 عزل"، والذي عرض خلال شهر ديسمبر الماضى.