الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائبة رقية الهلالي: رجال الشرطة ضربوا أروع أمثلة الفداء والتضحية في 25 يناير

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي

تقدمت النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج،  بخالص التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم ورجال الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة الـ 71،  الذي يوافق 25 من كل عام وضرب فيه رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة فى الدفاع والحفاظ على مقدرات الوطن.

وقالت النائبة رقية الهلالي،  في بيان صحفي صادر عنها اليوم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أهالي محافظة سوهاج، يسعدني أن أبعث لسيادتكم فخامة الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري العظيم وجنود وضباط الشرطة البواسل، بأرقي التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة التي نفخر بها جميعًا، والتي تذكرنا بتضحيات أبطالنا من رجال الشرطة المخلصين العاشقين لتراب الوطن، ودورهم العظيم في حماية واستقرار البلاد، معربة عن اعتزازها وتقديرها لتاريخ ومسيرة رجال الشرطة المصرية الحافل بالبطولات والعطاءات في حفظ الأمن علي مر التاريخ.

ووجهت النائبة رقية الهلالي، تحية إعزاز وتقدير إلي شهداء رجال الشرطة الأبرار، الذين قدموا أرواحهم الذكية حماية لتراب مصر المقدس ضد محتل غاشم، والذين يتواصل عطاؤهم ضد من يريدون تغييب العقل باسم الجهاد، عيونهم ساهرة لا تنام يسدون عنا مطالع الفتن ويحمون الوحدة الوطنية، مؤكدة أن أبطال الشرطة  البواسل لا يترددون لحظة في تقديم أرواحهم فداء  للوطن والحفاظ على أمنه واستقراره و سيسجلها التاريخ بأحرف من نور.

الشرطة المصرية الدفاع عن الوطن النائبة المهندسة رقية الهلالي بعيد الشرطة حزب حماة الوطن بسوهاج

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