الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

لماذا تهتم الدولة بالمشروعات القومية؟ الرئيس السيسى يُجيب (إنفوجراف)

السيسي
السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الأزمة الاقتصادية تلقي بآثارها على العالم بأكمله، موضحًا أهمية المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة خلال السبع سنوات الماضية.

وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة الـ 71، اليوم الإثنين، إلى أن تعداد السكان زاد 20 مليون نسمة منذ 2011، قائلًا: "نسابق الزمن لمواجهة مشكلة الانفجار السكاني".

تطوير قناة السويس لمجابهة تطورات التجارة الدولية

وأوضح أن كل الملفات كانت تحتاج للعمل من أجل مجابهة الدولة لمستقبلها، متابعًا: "لو مكناش نفذنا المشروعات القومية كنا أصبحنا مقصرين في حق البلد".

txt

الرئيس السيسى: مصر ستعبر هذه المرحلة الصعبة من التقلبات السياسية والأمنية والاقتصادية

وضرب الرئيس السيسي مثالًا بتطوير قناة السويس، والذي جاء بهدف مجابهة تطورات التجارة الدولية، مؤكدًا أن الدخل السنوي للقناة قبل التطوير كان يبلغ 4 ونصف مليار دولار، بينما وصل الآن إلى 8 مليارات دولار.

السيسي قناة السويس المشروعات القومية عيد الشرطة الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في بورصة الدواجن خلال التعاملات المسائية

مصر ترأس اجتماع الدورة (26) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات

سياسات الطاقة المتجددة بمصر تنجح في جذب الاستثمارات

مدبولى: تعاون مصر والصومال بمجال الاتصالات يسهم فى دفع نمو الاستثمارات

إصابة محاميين في انقلاب سيارة على محور الضبعة

شرطة كاليفورنيا تحقق فى دوافع مطلق النار بمرقص مونتيرى بارك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية