لماذا تهتم الدولة بالمشروعات القومية؟ الرئيس السيسى يُجيب (إنفوجراف)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الأزمة الاقتصادية تلقي بآثارها على العالم بأكمله، موضحًا أهمية المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة خلال السبع سنوات الماضية.

وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة الـ 71، اليوم الإثنين، إلى أن تعداد السكان زاد 20 مليون نسمة منذ 2011، قائلًا: "نسابق الزمن لمواجهة مشكلة الانفجار السكاني".

تطوير قناة السويس لمجابهة تطورات التجارة الدولية

وأوضح أن كل الملفات كانت تحتاج للعمل من أجل مجابهة الدولة لمستقبلها، متابعًا: "لو مكناش نفذنا المشروعات القومية كنا أصبحنا مقصرين في حق البلد".

وضرب الرئيس السيسي مثالًا بتطوير قناة السويس، والذي جاء بهدف مجابهة تطورات التجارة الدولية، مؤكدًا أن الدخل السنوي للقناة قبل التطوير كان يبلغ 4 ونصف مليار دولار، بينما وصل الآن إلى 8 مليارات دولار.