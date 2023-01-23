الرئيس السيسى: مصر ستعبر هذه المرحلة الصعبة من التقلبات السياسية والأمنية والاقتصادية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن "القدر شاء أن يكون هذا اليوم رمزًا وعنوانًا ليس فقط لرجال الشرطة، بل لروح التحدي لدى الشعب المصري عندما خرج فى 25 من يناير".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ71، أن مصر ستعبر هذه المرحلة الصعبة من التقلبات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأكد الرئيس السيسي، أن المصريين حافظوا على دولتهم، وأن بناء الوطن لا سبيل له دون الحفاظ على الأمن القومي.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل عيد الشرطة الـ71، ويرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

ووجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، كلمة شكر وتقدير للرئيس السيسي، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2023.

وجاء في الكلمة: "إن جهاز الشرطة ورجاله الأوفياء على عهدهم.. بحس وطني وإيمان راسخ.. من أجل النهوض برسالة الأمن النبيلة بخطى ثابتة قوية لا يُوهِنُ من عزمها الصعاب والتحديات.. ولسوف تظل مسيرة العمل الوطني بعون الله ماضية وصامدة بقيادتكم الحكيمة.. عازمة بكل إصرار على تحقيق المزيد من التقدم والازدهار".