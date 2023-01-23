الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شركة يابانية تعلن إنتاج شوكولاته صحية في مصر

السفير الياباني لدى
السفير الياباني لدى القاهرة والشيكولاته الصحية

أعلنت سفارة اليابان بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنتاج شوكولاته يابانية صحية مصنوعة في مصر.

قالت السفارة "هذه الشوكولاته الخالية من السكر تقوم شركة سرايا اليابانية بإنتاجها وبيعها في مصر، وتستخدم محليًا طبيعيًا يسمى (لاكانتو) بدلًا من السكر.

وتابعت "هذا المحلي الطبيعي (لاكانتو) خالي من السعرات الحرارية بشكل مُذهل. ليس فقط في اليابان، ولكن أيضًا في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا، فقد أصبحت فرصة لمراجعة عادات الأكل لتحسين الصحة.

قالت السفارة: الجدير بالذكر أن شركة سرايا تقوم أيضًا ببناء مصنع للصابون واللاكنتو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتتجه الأنظار لأنشطة سرايا من أجل النهوض بالصحة في مصر.

سفارة اليابان انتاج شوكولاتة شوكولاتة يابانية صحية الشوكولاتة الخالية السكر

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