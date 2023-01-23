والد لص توفى أثناء سرقة كابل بحلوان: «كان مدمن مخدرات»

استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، إلى أقوال والد لص توفى أثناء سرقة كابل، من محول كهربائي، والذي أكد أن نجله متعاطي المواد المخدرة، ولا يوجد شبهة جنائية في الوفاة.

كان ورد بلاغ للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بوجود متوفي اثر ادعاء صعق كهربائي داخل مزرعة بمنطقة الملاءة بعزبة الوالدة.



انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وجود شخص متوفي داخل غرفة محول كهرباء بمزرعة بمنطقة ملاءة عزبة الوالدة المسئولة عن توزيع الكهرباء علي المنطقة وتبين وجود قطع بكابل ضغط عالي بالمحول.



بمناظرة الجثمان تبين انه مستلقي علي ظهره مرتديا كامل ملابسه وبه إصابة بكف اليد اليسرى اثر الصعق الكهربائي كما تبين وجود منشار حديدي بجواره.



بالفحص تبين ان المتوفي يدعي، جمال عادل" وشهرته "رمضان" 36 سنة، عاطل، وتبين اثناء محاولة سرقة كابل كهرباء خاص بالمحول المشار اليه صعق بالكهرباء وتوفي في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.