تقارير: تشيلسي يستهدف ضم 4 صفقات في الأيام الأخيرة من الميركاتو

يستهدف نادي تشيلسي ضم 4 صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وقبل نهاية غلق باب الانتقالات الأسبوع المقبل.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، أن البلوز يستهدف ضم ثنائي إيفرتون أنتوني جوردن والبلجيكي أمادو أونانا.

كما أوضح التقرير، أن تشيلسي يريد أيضًا التعاقد مع مالو جوستو ظهير أيمن نادي ليون الفرنسي والعودة لمفاوضات ضم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز متوسط ميدان بنفيكا البرتغالي.

وضم تشيلسي كل من بينوا بادياشيل، ديفيد فوفانا، أندري سانتوس، جواو فيليكس و ميخايلو مودريك.

باتت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي منفتحة على رحيل المغربي حكيم زياش، جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

نادي تشيلسي تعاقد مع الأوكراني ميخايلو مودريك، جناح فريق شاختار دونتيسك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في صفقة تكلفت قرابة الـ100 مليون يورو، ما دفع إدارة النادي لفتح باب رحيل اللاعبين لتعويض قيمة الصفقة.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي "سكاي سبورتس" المختص بالانتقالات، فإن حكيم زياش لديه فرصة للرحيل عن البلوز خلال الانتقالات الشتوية الجارية، وهذا ما أخبرت به الأندية المهتمة بالتعاقد معه، ومن بينها إيفرتون و3 أندية أخرى.

وانضم حكيم زياش لصفوف نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 قادمًا من نادي آياكس أمستردام الهولندي، ولعب 98 مباراة بقميص الفريق وسجل 14 هدفًا وصنع 11 لزملائه في الفريق.

كما شدد على أن نادي روما الإيطالي استفسر عن إمكانية ضم زياش، ولكن الأمر لن يكون سهلًا بالنسبة للنادي الإيطالي بسبب راتب زياش.

وفي الموسم الجاري، شارك زياش في 15 مباراة بمختلف البطولات وصنع هدفًا فقط.