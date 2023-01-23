الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تضبط 116 بؤرة إرهابية و66 كيانًا تجاريًا يدعم «الإخوان الإرهابية»

الداخلية
الداخلية

حققت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، العديد من النجاحات على كافة المستويات، من خلال الجهود المكثفة لفرق البحث، والحملات الأمنية، والمتابعة الدقيقة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، لرصد التنظيمات الإرهابية.

وأثمرت الجهود عن ضبط 116 بؤرة إرهابية، و270 قطعة سلاح ناري، و50 عبوة متفجرة وحزام ناسف وقنبلة يدوية، وضبط العديد من اللجان المالية على إدارة مصادر التمويل وبحوزتهم 78 مليون جنيه، وضبط 66 كيانًا تجاريًا متورطًا في تقديم الدعم لتنظيم الإخوان، بقيمة سوقية تقدر بـ550 مليون جنيه، وإجهاض مخططات إحياء اللجان الإعلامية واللجان الإلكترونية، التابعة لجماعة الإخوان، وضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة.

الأجهزة الأمنية الداخلية الجهود الحملات الأمنية التنظيمات الإرهابية

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