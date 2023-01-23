الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة والآثار» تستضيف عدد من ممثلي كبرى منظمي الرحلات في أوروبا

الوفد خلال الجولة
الوفد خلال الجولة

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي زيارة تعريفية لعدد من ممثلي كبرى منظمي الرحلات من الأسواق السياحية الرئيسية لمصر منها دول ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وبولندا وسويسرا وأسبانيا للمقصد السياحي المصري للتعرف على ما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية فريدة.

وقال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن هذه الزيارة التعريفية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة، كما أنها تعد فرصة لتعريف كبار منظمي الرحلات بالمقصد السياحي المصري وما يذخر به من أماكن سياحية وأثرية بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الفعاليات والأحداث المختلفة التي تُقام به تماشيا مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري كمقصد شاب نابض بالحياة.

من جانبه، رحب محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة بالوفد وتقديم الهدايا التذكارية لهم خلال زيارتهم للمتحف المصري الكبير، كما زار الوفد منطقة أهرامات الجيزة.

كما شارك الوفد في إطار زيارته التعريفية في حضور حفل السوبرانو المصرية فاطمة سعيد الذي أُقيم بالمتحف المصري الكبير يوم الجمعة الماضي تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والذي شاركت به الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجناح تم تجهيزه بالمواد الدعائية والأفلام الترويجية عن مختلف المقاصد السياحية والأثرية بمصر؛ لتوزيعها على الحضور لتعريفهم بالمقومات التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

المقصد السياحي المصري شاب نابض بالحياة الاسواق السياحية زيارة تعريفية وزارة السياحة والآثار منظمي الرحلات في أوروبا السياحة

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