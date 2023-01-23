برلماني: «الشرطة المصرية حملت على عاتقها مسئولية أمن الوطن والمواطن»

هنأ النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، رجال الشرطة بمنسبة احتفال عيد الشرطة الـ71، قائلا: “الشرطة المصرية حملت على عاتقها مسؤولية أمن الوطن والمواطن”.

ونوه عضو مجلس النواب، في تصريحات له، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بتخليد ذكرى أبطال معركة الإسماعيلية وتجسيد شخصيات أبطالها دراميًا، بمثابة تأكيد على تقديره لبطولات رجال الشرطة وتضحيات من أجل الوطن.

واختتم تصريحاته مُشيدًا بنجاح رجال الشرطة خلال السنوات القليلة الماضية، في استعادة الأمن ودحر الإرهاب في أنحاء البلاد .

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في الاحتفال بعيد الشرطة الـ71.