الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزارة الرياضة تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، اجتماعًا تنسيقيًا مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لبحث التعاون الثنائي المشترك.

حضر اللقاء منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة، من خلال التوعية عن الهجرة الغير شرعية والتدريب للشباب، وتوجيه الشباب لسوق العمل، وعرض للنماذج الناجحة التي تم تأهيلهم لسوق العمل وعرض الفرص البديلة.

ومن جانبها، أكدت منال جمال أنه في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة الاهتمام بالشباب من خلال شراكات تهدف إلى توفير التوعية اللازمة لهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير التدريبات اللازمة، مشيرةً إلى أن هناك فرص عمل بدلًا من تعريض حياتهم للخطر.

وزارة الشباب والرياضة منال جمال وكيل الوزارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية

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