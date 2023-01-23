رئيس الجبهة الثورية السودانية يُعلن سبب رفضه للاتفاق الإطاري

كشف محمد أحمد الجاكومي، رئيس الجبهة الثورية السودانية، ومقرر المجلس القيادي قوى نداء السودان، عن سبب رفضه للاتفاق الإطاري، مؤكدًا أن الاتفاق يضم مادة تقول إن الموقعين على الإعلان السياسي يتولون مسئولية تشكيل هياكل السلطة الانتقالية وهي مجلس السيادة، مجلس الوزراء، والمجالس التشريعية والمجالس المحلية، وليس الموقعون على الاتفاق الإطاري".

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن الاتفاق الإطاري وُقع في 5 ديسمبر 2022، وحتى اليوم لا أحد يعرف الإعلان السياسي الذي بموجبه وقعت مجموعات محددة لتشكيل السلطة.

وأردف: "قلنا مرارا لن نسمح لهذه المجموعات الصغيرة بالاستئثار بالسلطة، ويضيع الوطن في الطموحات الشخصية والكسب الشخصي".

ولفت إلى أن الشعب السوداني رفض الاتفاق الإطاري، وخرج في مظاهرات للإعلان عن رفضه، مردفا: "لا أحد يستطيع أن يمضي في الاتفاق الإطاري"، وأكد أن المصلحة السودانية نكون في وطن مستقر وآمن، ونحن من النظام الديمقراطي الكامل.

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