رئيس الجبهة الثورية السودانية: «إسقاط البشير جمعنا.. وفرقتنا السلطة»

قال محمد أحمد الجاكومي، رئيس الجبهة الثورية السودانية، ومقرر المجلس القيادي لقوى نداء السودان، إنه لا توجد إرادة وطنية لإجراء حوار سوداني سوداني، وانتشال السودان مما هو فيه.

ولفت خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الجبهة الثورية أول من دعت لحوار سوداني سوداني، ولن تسمح لمجموعات صغيرة بتشكيل السلطة، لافتًا إلى أن هناك أحزابًا حديثة النشأة لها حقائب وزارية.

وأردف: "هناك قوى ذات تاريخ داخل الشعب السوداني، وهناك قوى وافدة تتلقى أوامرها من الخارج، ليس مصلحتها الاستجابة لحوار سوداني سوادني، وهناك قوى تريد حماية مكتسباتها من الثورة، وتوجد مطامع في تقسيم السلطة والثروة".

وأكد أن الوطن يضيع في الطموحات الشخصية والكسب الشخصي، مردفًا: "معتقل البشير جمعنا كلنا، وفرقتنا السلطة.. لماذا اجتمعنا على إسقاط البشير؟.. اجتمعنا لحماية الوطن، ثم أصبح هناك انقسامات داخل كل قوة من قوى الثورة".



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