غياب جناح الإسماعيلى عن مواجهة الداخلية بالدورى

تأكد غياب أحمد مدبولي، جناح وصانع ألعاب فريق الكرة بنادي الإسماعيلي، عن مواجهة فريقه أمام الداخلية، بمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية بالدوري الممتاز

ويستضيف الإسماعيلي نظيره الداخلية، الجمعة المقبل، على ملعبه، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر المسابقة المحلية (موسم 2022-2023).

ويأتي غياب اللاعب عن مواجهة الداخلية بسبب تراكم البطاقات الملونة، بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة اليوم أمام أسوان.

وكان مدبولي قد حصل على بطاقتين صفراوين بمواجهة الزمالك وطلائع الجيش بالمسابقة.

وواصل الإسماعيلي نزيف النقاط، بعدما تعادل سلبيا مع نظيره أسوان، عصر اليوم، الإثنين، على ستاد زهرة الجنوب، في إطار مباريات الأسبوع الـ15، من المسابقة ذاتها.