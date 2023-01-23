الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بإخلاء منزل بحى شرق من السكان بعد تصدعه

معاينة منزل متصدع
معاينة منزل متصدع

أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، توجيهاته العاجلة بإخلاء منزل بحى شرق من السكان وفصل المرافق عن المنزل نتيجة لتصدعه، وقد سبق أن صدر له قرار إزالة ويشكل خطرا داهما، موجها جميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة وتكليف اللجنة الهندسية للمنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل والمنازل المجاورة حماية لأرواح المواطنين، والتأكد من سلامة المنازل المجاورة.

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كان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد تصدع منزل مكون من 3 طوابق بشارع سلامة حجازى المتفرع من شارع المحافظة بحى شرق، بعد أن سبق وصدر له قرار إزالة لوجود خطر داهم وتوقيع سكانه على إقرار بإخلائه منذ اشهر.


على الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته لنائبه المهندس عمرو عبدالعال وكافة الأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل وتوجيه مسئولى شركات المرافق باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وفحص المنزل المتصدع والمنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

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حيث انتقل إلى موقع البلاغ كل من المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وعبداللطيف فضالله رئيس حى شرق والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسئولى الإدارة الهندسية بالحى وفصل جميع المرافق عن المنزل وإخلائه من السكان واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة حماية أرواح المواطنين بالمنطقة.


وأمر المحافظ بتكليف اللجنة الهندسية الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط والإدارة الهندسية بحى شرق بمعاينة المنزل والمنازل المجاورة له بالمنطقة للتأكد من سلامتها الإنشائية وعدم تضررها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتنفيذ قرار اخلاء المنزل المتصدع من السكان.

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إجراءات قانونية إدارة الازمات الأجهزة التنفيذي الإدارة الهندسية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المتغيرات المكانية رئيس حي شرق مكون من 3 طوابق وحدة المتغيرات المكانية

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