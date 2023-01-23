الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

ألقى أجزاء جسده بالقمامة.. كشف غموض مقتل عامل على يد صديقه بعابدين

الأمن
الأمن

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، كواليس مقتل عامل على يد آخر،  والتمثيل بجثته بمنطقة عابدين، حيث تبين أن المتهم صديق المجني عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتبين من تحريات المباحث أن المتهم كان يزور المجنى عليه ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بدفع المجني عليه ليسقط صريعًا في الحال.

وأضافت التحريات أن المتهم قرر التخلص من الجثمان، فقام بفصل الرأس واليدين والقدمين تمهيدا لالقائها في القمامة، ولكن تم اكتشاف جريمته.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة عامل مفصول الرأس واليدين والقدمين، داخل منزله بمنطقة عابدين، بمحافظة القاهرة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا بالعثور على عامل مقتولا داخل منزله بعابدين، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «أ. م» ، مواليد عام 1967، وبالفحص تبين العثور على الجثة وسط بركة من الدماء.

كما تبين أن الجثة مفصولة الرأس واليدين والقدمين، وتم التحفظ عليها ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

مقتل عامل منطقة عابدين أجهزة الأمنية بالقاهرة العثور على عامل مقتولا

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