الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«شرب الإسكندرية» تكشف سبب انقطاع المياه فى عدة مناطق بـ3 أحياء كبرى

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن انقطاع المياه في عدة مناطق بـ3 أحياء كبرى بالمحافظة، اليوم الإثنين، نظراً لحدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه خط طرد قطر 1000 مم محطة مياه شرقى.

وأشار بيان صادر عن شركة مياه الشرب بالإسكندرية اليوم، أنه سوف يؤدى ذلك لضعف وانقطاع المياه عن عدة مناطق بأحياء الجمرك وسط وشرق الإسكندرية (بداية من بحري حتى سيدي جابر- محرم بك- محطة مصر).

وأكدت شركة مياه الشرب أنه سوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عملية الإصلاح التي تتم خلال هذا الوقت.

وأوضحت الشركة أنها تتيح إمكانية تواصل المواطنين لتقديم الشكاوى من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، أو من خلال خدمة الواتس اب على رقم01210767877.

شركة مياه الشرب أحياء كبرى كسر مفاجئ الإسكندرية عملية الاصلاح

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