الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الطب البيطري بالغربية: تحصين 260 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

مديرية الطب البيطري
مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية

أكد مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية الدكتور حاتم أنور، أنه تم تحصين 260 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثالثة لعام 2022.

وأشار أنور - في بيان - إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة.

وأضاف أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى في محافظة الغربية، قد أعلن عن تحصين 10 آلاف و743 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام على مستوى المحافظة، وذلك خلال اليوم الأول للحملة التي تم إطلاقها أمس.

وأضاف "أنور" في بيان له، أن المديرية قامت بصرف كافة اللقاحات والأمصال والمستلزمات اللازمة لتحصين حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات بإختلاف أنواعها من "الأبقار- الأغنام – الماعز" والبالغ عددها 174697، مناشدًا جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 134 وحدة بيطرية وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذه الأمراض.

وأوضح مدير المديرية أن هناك لجان من الأطباء والمعاونين تقوم بالمرور علي المنازل والحظائر لتحصين الحيوانات بجانب الأخرى المكلفة بهذا الشأن في الوحدات أو في لجان مركزية داخل القري، مشيرًا الي أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة وثمن التحصين 10.5 جنيه للأبقار و2.90 جنيه للأغنام والماعز.

الطب البيطري الغربية تحصين رأس ماشية الحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع

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