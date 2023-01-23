الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس الإنجيلية: نشعر بفخر أن نكون جزءًا من المبادرات التي تنفذها الدولة

اندريه زكي
اندريه زكي

استقبل الدكتور عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس رابطة الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور الدكتور القس رياض جرجور، رئيس منتدى الثقافه والحوار بلبنان، وروز أنجيلا جرجور، الأمين العام لرابطه الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط.

ورحب وزير التربية والتعليم اللبناني برئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والضيوف، معبرًا عن سعادته واعتزازه بالزيارة، كما أشاد الدكتور عباس الحلبي بطبيعة العلاقات المصرية اللبنانية، والتي تتميز بالمحبة والتعاون.

ومن جانبه عبر "زكي" عن اعتزازه الكبير بالزيارة، وعن مدى عمق العلاقات القوية التي تربط الشعب المصري واللبناني، وقال: "نصلي من أجل استقرار لبنان العزيز، وتربطنا علاقة محبة متجذرة مع الشعب اللبناني".

وتناول الحوار أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في المرحلة الدقيقة في المنطقة العربية، وكذلك شؤون التربية والتحديات التي تواجه الأجيال الناشئة.

ومن جانبه أشار رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، خلال حواره، لأهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني المصري في التعاون مع مؤسسات الدولة وقطاعات المجتمع المختلفة، قائلا: "نشعر بفخر أن نكون جزءًا من المبادرات الرئاسية التي تنفذها الدولة المصرية، حيث تلعب دورًا هامًّا في السلام المجتمعي، وجاءت المبادرات كخطوة هامة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرات التحالف الوطني، وهي من المشروعات الهامة على أرض الواقع التي لها تأثير مباشر في حياة ملايين المصريين".

يذكر أن الهيئة الإنجيلية للخدمات الإجتماعية هي جزء من التحالف الوطني للعمل الأهلي ضمن عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، ويشاركون في مبادرات الرئاسة 

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