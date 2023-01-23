الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طارق نصير يهنئ الداخلية بعيدها الـ71: تحملوا الأمانة كاملة

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

هنأ النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد رجال الشرطة البواسل بمناسبة العيد الـ71 للشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

وأكد  أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن رجال الشرطة المصرية كانوا ولا يزالون متحملين الأمانة الكاملة لحماية الجبهة الداخلية المصرية بكل وطنية وشرف في مكافحة الجريمة والقضاء على الإرهاب.

وثمن نصير التضحيات التي يقوم بها رجال الشرطة من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته، مضيفًا: علينا استلهام هذه المناسبة في روح التضحية والعمل المخلص من أجل أن يبقى وطننا خالدا عبر الزمان ونبراسا لهذا الجيل والأجيال القادمة، حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها من كل شر. 

الاحتفال بعيد الشرطة الداخليه المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشرطة المصرية العيد ال71 للشرطة امين عام حزب حماه الوطن النائب اللواء طارق نصير

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

المقدم طارق عبد الوهاب| قدم جزءًا من ذراعيه فداءً للوطن.. والرئيس منحه رتبة عقيد

موعد بدء صرف مرتبات شهر يناير 2023 لموظفي وزارة البترول

«الداخلية»: تطوير 80 قسم شرطة و138 مركز أحوال مدنية و28 وحدة مرور

السلطات القضائية بلبنان تستأنف التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت

موعد انتهاء شهادة 25% في بنكي مصر والأهلي المصري والقاهرة

رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية