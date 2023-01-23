طارق نصير يهنئ الداخلية بعيدها الـ71: تحملوا الأمانة كاملة

هنأ النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد رجال الشرطة البواسل بمناسبة العيد الـ71 للشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

وأكد أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن رجال الشرطة المصرية كانوا ولا يزالون متحملين الأمانة الكاملة لحماية الجبهة الداخلية المصرية بكل وطنية وشرف في مكافحة الجريمة والقضاء على الإرهاب.

وثمن نصير التضحيات التي يقوم بها رجال الشرطة من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته، مضيفًا: علينا استلهام هذه المناسبة في روح التضحية والعمل المخلص من أجل أن يبقى وطننا خالدا عبر الزمان ونبراسا لهذا الجيل والأجيال القادمة، حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها من كل شر.