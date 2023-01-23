الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكشف على 700 حالة مرضية عن طريق قافلة الهلال الأحمر ومصر الخير بالعريش

الهلال الأحمر المصرى
الهلال الأحمر المصرى

أعلن رئيس مركز ومدينة العريش أسامة أحمد عفش، اليوم الإثنين، أنه تم توقيع الكشف الطبي على نحو 700 حالة مرضية، وذلك عن طريق قافلة الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع جمعية مصر الخير، طبقا لبروتوكول التعاون بين وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة ووزارة التضامن الاجتماعى متمثلة في جمعيتي: الهلال الأحمر المصرى ومصر الخير.

وأوضح “عفش” أنه تم تنفيذ القافلة في منطقة الكرامة بالعريش، والتي ضمت تخصصات "جلدية وباطنة وأطفال ورمد ونساء وأنف وأذن وعظام وتحاليل طبية"، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 400 حالة مرضية وصرف العلاج والأدوية اللازمة من صيدلية القافلة بالمجان لكل حالة، بالإضافة إلى 30 حالة تحليل طبي، كما وقعت القافلة الكشف الطبي على 220 حالة مرضية وصرف العلاج والأدوية اللازمة من صيدلية القافلة بالمجان لكل حالة، بالإضافة إلى 20 حالة تحليل طبي، بقرية الميدان.

من جانبه أضاف رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور مصطفى المالح أن القوافل مجانية من حيث خدماتها وعلاجها تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي حرصا على سلامة المواطنين والأطفال، كما شملت القافلة برنامجا ترفيهيا ومبادرات ألعاب رياضية مع الأطفال عن طريق متطوعي الهلال الأحمر.

وفى سياق آخر، كان رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، قد أعلن عن تنظيم قافلة طبية مجانية لمدة يوم واحد لجمعية الهلال الأحمر المصري بالوحدة الصحية بقرية القصر التابعة لمدينة مرسي مطروح تحت إشراف مديرية الصحة، وبرعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح، وفق بيان، اليوم الثلاثاء، أن القافلة تضم أطباء من تخصصات: باطنة - رمد - أنف وأذن وحنجرة - جلدية - نساء وتوليد، بالإضافة إلى صرف العلاج وتطعيم فيروس كرورنا بالمجان، وتوقيع الكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية.

العريش الكشف الطبى حالة مرضية قافلة الهلال الأحمر جمعية مصر الخير

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