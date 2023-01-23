«دينا الشربيني ومنه فضالي».. قصة مساعدة سرقت مجوهرات واختفت

تواصل نيابة الجمالية الجزئية، تحت إشراف نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية تحقيقاتها في واقعة اتهام مساعدة الفنانة "منة فضالي" بسرقة مجوهرات من مسكن النجمة دينا الشربيني، حيث كانت قد أمرت النيابة قبل وقت سابق بحبس المتهمة وشقيقتها، واستدعاء الفنانة دينا الشربيني لسماع أقوالها فى الواقعة.

وحضرت الشربيني الي نيابة الجمالية، اليوم الاثنين، لسماع أقوالها في واقعة ضبط مساعدتها السابقة أثناء بيعها مجوهرات ثمينة لأحد محال الصاغة بمنطقة الجمالية، وإقرار المتهم في تحقيقات النيابة أنه تعود للنجمة، حيث أقرت بصحة الواقعة وأنها كانت تعمل مساعدة لها قبل بضعة أشهر، ثم اكتشفت فقدها لعدد من قطع المجوهرات الخاصة بها، واختفائها، فتوجهت وحررت محضر ضدها بالواقعة، وبعرض المضبوطات عليها تعرفت عليها، واتهمتها بسرقتها.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيق مع المتهم التي أقرت أنها تعمل مساعدة لدى "منة فضالي" عقب تركها العمل مع دينا الشربيني، وأقرت بسرقتها بأسلوب المغافلة أثناء تواجدها بالمنزل، ثم قررت هي وشقيقتها بيع المجوهرات، ولكن أثناء ذلك فوجئت بالشرطة تقتحم المكان وتلقي القبض عليها وشقيقتها.

وبدأت الواقعة عندما استغاثت النجمة "منه فضالى" بمتابعيها عقب تغيب مساعدتها، حيث أكدت أنها كانت في طريقها لها في إحدى مواقع التصوير وانقطع بينهم التواصل، وبسؤال أهلها اكدو انها تغيبت من وقتها.

ملابسات الواقعة:

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول منشور مصحوب بصورة لسيدة على حساب شخصى لإحدى الفنانات عبر موقع "فيس بوك" يتضمن استغاثتها من اختفاء "مساعدتها" مدعيةً تعرضها لواقعة خطف.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد صاحبة الصورة وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة).. وأنه تم ضبطها لقيامها بعرض مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر" بأحد محال الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمواجهتها اعترفت بأنها من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب المغافلة من فنانة أخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتولت النيابة العامة التحقيق، وباستكمال الفحص تبين أن شقيقة المتهمة المضبوطة تعمل مساعدة للفنانة صاحبة المنشور، وأنها روجت لتلك المزاعم على خلاف الحقيقة.