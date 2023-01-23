الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الرئيس السيسى: سنقيم احتفالية فى العريش ورفح لنجاحنا فى مواجهة الإرهاب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفاليه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة الـ71، اليوم الإثنين: «الدولة هتفضل مستقرة بعد كل المحاولات اللي اتعملت خلال السنين اللي فاتت، إحنا نجحنا بنسبة كبيرة جدًا في القضاء على الإرهاب، وفيه احتفالية كبيرة هنعملها في العريش ورفح والشيخ زويد».

وتابع الرئيس السيسي: «دولة رئيس الوزراء لما راح هناك كان أول مرة الطيارة تنزل من 8 سنين، أول مرة تنزل طيارة في مطار العريش منذ 8 سنوات بعد ما كنا مش قادرين نعمل ده، لازم نأكد قدرة الدولة المصرية على إنه مفيش أرض فيكي يا مصر حد يقدر أبدًا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها، محدش يقدر".

وواصل الرئيس: "التمن كان كبير، مش فلوس ولا أموال، لكن دم ومصابين وشهداء راحوا عند ربنا، وندعي ربنا يجمعنا بيهم بسلام وأمان في يوم عظيم يوم القيامة، ودول أبناء كل الموجودين قدامي واللي موجودين في بيوتهم دلوقتي".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل عيد الشرطة الـ71، ويرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة. 

وقد وجّه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، كلمة شكر وتقدير للرئيس السيسي، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2023. 

وجاء في الكلمة: "إن جهاز الشرطة ورجاله الأوفياء على عهدهم.. بحس وطني وإيمان راسخ.. من أجل النهوض برسالة الأمن النبيلة بخطى ثابتة قوية لا يُوهِنُ من عزمها الصعاب والتحديات.. ولسوف تظل مسيرة العمل الوطني بعون الله ماضية وصامدة بقيادتكم الحكيمة.. عازمة بكل إصرار على تحقيق المزيد من التقدم والازدهار".

 

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وائل لطفي

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