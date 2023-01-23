التحفظ على 3000 لتر سولار وبنزين مدعم قبل بيعه بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 3000 لتر سولار مدعم محمل داخل مكعبات دون التصريح من الجهات المسؤولة، وذلك قبل بيعه والتربح من فارق السعر والبيع بالسوق السوداء، وحجز المدير المسؤول عن الشركة على ذمة التحقيقات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن إحدى الشركات، بمنطقة برج العرب لحيازته كمية من السولار المدعم دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وذلك قبل بيعه في السوق السوداء بقصد التربح منه.

وعلى الفور تم مداهمة الشركة وألقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشها عثر على 3000 لتر مواد بترولية مدعمة دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، بقصد التربح من فارق السعر للبيع في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.