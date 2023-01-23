محافظ القليوبية: انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية انطلاق الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية من الأبقار والأغنام والماعز ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، اعتباراً من يوم السبت الموافق 21 يناير 2023 وتستمر لمدة شهر، بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بمراكز وقرى محافظة القليوبية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وفي هذ الصدد، فقد أصدر اللواء عبدالحميد محافظ القليوبية تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بتوفير التسهيلات و الدعم اللازم لإنجاح الحملة و الإعلان عنها و توعية المواطنين بأهمية التحصين و دوره في حماية الثروة الحيوانية و الحفاظ عليها الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها، مناشداً المربين بسرعة الاستجابة للفرق الطبية والالتزام بكافة التعليمات والارشادات من أجل القضاء على مثل هذه الأمراض المعدية التي تؤثر بالسلب على تنمية الثروة الحيوانية.