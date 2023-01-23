المشدد 7 سنوات لشقيقين بتهمة قتل عامل خلال مشاجرة فى الخصوص

قضت الدائرة الثامنة، محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد 7 سنوات، لشقيقين "عامل وسائق"، لاتهامهما بقتل شخص خلال مشاجرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية في القضية رقم 6279 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4255 لسنة 2021 كلى جنوب بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو عبدالحميد سيد، وعضوية المستشارين إيهاب عزت، وفوزي حسن، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

وتضمن أمر الإحالة الخاص أن المتهمين "م . ح" عامل، مقيم في شارع البترول النورة الخصوص، و"أح. ح "، سائق، مقيم ذات العنوان، قتلوا المجني عليه "ع. ر"، عامل، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا فرد خرطوش، وسلاح أبيض مطواة قرن غزال موضوع الاتهامات التالية.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين توجها إلى حيث أيقنا مكان تواجد المجنى عليه وأطلق المتهم الثاني صوبه عيارا ناريا، وسدد المتهم الأول طعنتين استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياته قاصدين قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين حازا سلاح ناري "فرد خرطوش"، بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا سلاحا أبيضا "مطواة قرن غزال" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.