الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع سعر الرملة والزلط والجبس واستقرار الطوب للمستهلك بتعاملات اليوم الإثنين

جبس
جبس

شهد السوق المحلي اليوم الإثنين 23 يناير 2023 حالة من التذبذب في أسعار مواد البناء ومنها الرملة والزلط والجبس، حيث سجلت ارتفاعا طفيفا يتراوح ما بين 10 إلى 25 للمتر المكعب، بينما استقر سعر الألف طوبة بمختلف أنواعه.

سعر شيكارة الجبس اليوم الإثنين 23 يناير 2023 

 سجل سعر طن منتج جبسينا ارتفاع ليسجل 860 جنيها للطن للمستهلك 

بينما بلغ سعر طن جبس البلاح إكسبريس ارتفاعا ليصل 630 جينها للطن للمستهلك 

وبلغ سعر طن جبس العامرية ارتفاعا ليصل 655 جنيها للمستهلك  

كما سجل سعر طن جبس السويس نحو 580 جنيها للمستهلك 

ووصل سعر طن جبس نجوم سيناء المعمار بنحو 690 جنيها للمستهلك 

وبلغ سعر طن جبس قنا نحو 750 جنيها للمستهلك 

ارتفاع سعر الرمل والزلط  خلال تعاملات الإثنين 23 يناير 2023 

 

سجل سعر المتر مكعب من الرمال الناعمة للمستهلك ارتفاعا ليتراوح بين 75 إلى 85 جنيها 

بينما بلغ سعر الرمل خشن للمستهلك من 85 إلى 95 جنيها

بينما بلغ سعر زلط عادة للمتر المكعب ارتفاعا من 160 إلى 190 جنيها 

بينما بلغ سعر المتر مكعب زلط فينو ارتفاعا من 255 إلى 275 جنيها

بينما سجل سعر المتر المكعب زلط مخصوص ارتفاعا من 200 إلى 210 جنيهات
بينما ارتفع سعر المتر مكعب الزلط السن 2 مقاس 22 متر مكعب من 200 إلى 210 جنيهات 

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استقرار سعر الألف طوبة خلال تعاملات يوم الإثنين 23 يناير 2023

سجل سعر الطوب أحمر مقاس 24×11×6 سم بقيمة 900 جنيه للمستهلك 

بينما سجل سعر الطوب الأحمر مقاس  24×11×12 سم  بقيمة 1,500 جنيه للمستهلك 

بينما جاء سعر الطوب الأحمر مقاس  25×12×13 سم   بقيمة 2,200 جنيه للمستهلك 

بينما بلغ سعر الطوب الوردي مقاس  25×12×6 سم  بقيمة 2,300 جنيه للمستهلك 

جاء سعر الطوب خفيف مقاس 60×20×20 سم بقيمة  2,125 جنيه

بينما بلغ سعر الطوب الأسمنتي مفرغ مقاس 40×20×20 سم بقيمة 8,000 جنيه

بينما جاء سعر طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×12 سم  بقيمة 5,800 جنيه

سجل سعر الطوب الأسمنتي مصمت مقاس 25×12×6 سم  بقيمة 1,400 جنيه

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الجبس الرملة الزلط سعر الرمال سعر شيكارة الجبس اليوم أسعار مواد البناء سعر الالف طوبة

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وائل لطفي

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