ارتفاع سعر الرملة والزلط والجبس واستقرار الطوب للمستهلك بتعاملات اليوم الإثنين

شهد السوق المحلي اليوم الإثنين 23 يناير 2023 حالة من التذبذب في أسعار مواد البناء ومنها الرملة والزلط والجبس، حيث سجلت ارتفاعا طفيفا يتراوح ما بين 10 إلى 25 للمتر المكعب، بينما استقر سعر الألف طوبة بمختلف أنواعه.

سعر شيكارة الجبس اليوم الإثنين 23 يناير 2023

سجل سعر طن منتج جبسينا ارتفاع ليسجل 860 جنيها للطن للمستهلك

بينما بلغ سعر طن جبس البلاح إكسبريس ارتفاعا ليصل 630 جينها للطن للمستهلك

وبلغ سعر طن جبس العامرية ارتفاعا ليصل 655 جنيها للمستهلك

كما سجل سعر طن جبس السويس نحو 580 جنيها للمستهلك

ووصل سعر طن جبس نجوم سيناء المعمار بنحو 690 جنيها للمستهلك

وبلغ سعر طن جبس قنا نحو 750 جنيها للمستهلك

ارتفاع سعر الرمل والزلط خلال تعاملات الإثنين 23 يناير 2023

سجل سعر المتر مكعب من الرمال الناعمة للمستهلك ارتفاعا ليتراوح بين 75 إلى 85 جنيها

بينما بلغ سعر الرمل خشن للمستهلك من 85 إلى 95 جنيها

بينما بلغ سعر زلط عادة للمتر المكعب ارتفاعا من 160 إلى 190 جنيها

بينما بلغ سعر المتر مكعب زلط فينو ارتفاعا من 255 إلى 275 جنيها

بينما سجل سعر المتر المكعب زلط مخصوص ارتفاعا من 200 إلى 210 جنيهات

بينما ارتفع سعر المتر مكعب الزلط السن 2 مقاس 22 متر مكعب من 200 إلى 210 جنيهات

استقرار سعر الألف طوبة خلال تعاملات يوم الإثنين 23 يناير 2023

سجل سعر الطوب أحمر مقاس 24×11×6 سم بقيمة 900 جنيه للمستهلك

بينما سجل سعر الطوب الأحمر مقاس 24×11×12 سم بقيمة 1,500 جنيه للمستهلك

بينما جاء سعر الطوب الأحمر مقاس 25×12×13 سم بقيمة 2,200 جنيه للمستهلك

بينما بلغ سعر الطوب الوردي مقاس 25×12×6 سم بقيمة 2,300 جنيه للمستهلك

جاء سعر الطوب خفيف مقاس 60×20×20 سم بقيمة 2,125 جنيه

بينما بلغ سعر الطوب الأسمنتي مفرغ مقاس 40×20×20 سم بقيمة 8,000 جنيه

بينما جاء سعر طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×12 سم بقيمة 5,800 جنيه

سجل سعر الطوب الأسمنتي مصمت مقاس 25×12×6 سم بقيمة 1,400 جنيه

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سعر طن الاسمنت للمستهلك اليوم الاثنين 23 يناير 2023