ارتفاع سعر الرملة والزلط والجبس واستقرار الطوب للمستهلك بتعاملات اليوم الإثنين
شهد السوق المحلي اليوم الإثنين 23 يناير 2023 حالة من التذبذب في أسعار مواد البناء ومنها الرملة والزلط والجبس، حيث سجلت ارتفاعا طفيفا يتراوح ما بين 10 إلى 25 للمتر المكعب، بينما استقر سعر الألف طوبة بمختلف أنواعه.
سعر شيكارة الجبس اليوم الإثنين 23 يناير 2023
سجل سعر طن منتج جبسينا ارتفاع ليسجل 860 جنيها للطن للمستهلك
بينما بلغ سعر طن جبس البلاح إكسبريس ارتفاعا ليصل 630 جينها للطن للمستهلك
وبلغ سعر طن جبس العامرية ارتفاعا ليصل 655 جنيها للمستهلك
كما سجل سعر طن جبس السويس نحو 580 جنيها للمستهلك
ووصل سعر طن جبس نجوم سيناء المعمار بنحو 690 جنيها للمستهلك
وبلغ سعر طن جبس قنا نحو 750 جنيها للمستهلك
ارتفاع سعر الرمل والزلط خلال تعاملات الإثنين 23 يناير 2023
سجل سعر المتر مكعب من الرمال الناعمة للمستهلك ارتفاعا ليتراوح بين 75 إلى 85 جنيها
بينما بلغ سعر الرمل خشن للمستهلك من 85 إلى 95 جنيها
بينما بلغ سعر زلط عادة للمتر المكعب ارتفاعا من 160 إلى 190 جنيها
بينما بلغ سعر المتر مكعب زلط فينو ارتفاعا من 255 إلى 275 جنيها
بينما سجل سعر المتر المكعب زلط مخصوص ارتفاعا من 200 إلى 210 جنيهات
بينما ارتفع سعر المتر مكعب الزلط السن 2 مقاس 22 متر مكعب من 200 إلى 210 جنيهات
استقرار سعر الألف طوبة خلال تعاملات يوم الإثنين 23 يناير 2023
سجل سعر الطوب أحمر مقاس 24×11×6 سم بقيمة 900 جنيه للمستهلك
بينما سجل سعر الطوب الأحمر مقاس 24×11×12 سم بقيمة 1,500 جنيه للمستهلك
بينما جاء سعر الطوب الأحمر مقاس 25×12×13 سم بقيمة 2,200 جنيه للمستهلك
بينما بلغ سعر الطوب الوردي مقاس 25×12×6 سم بقيمة 2,300 جنيه للمستهلك
جاء سعر الطوب خفيف مقاس 60×20×20 سم بقيمة 2,125 جنيه
بينما بلغ سعر الطوب الأسمنتي مفرغ مقاس 40×20×20 سم بقيمة 8,000 جنيه
بينما جاء سعر طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×12 سم بقيمة 5,800 جنيه
سجل سعر الطوب الأسمنتي مصمت مقاس 25×12×6 سم بقيمة 1,400 جنيه
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