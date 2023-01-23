مصر الجديدة للإسكان تلغي مزايدة تطوير أرض «هيلوبارك»

قررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إلغاء مزايدة تطوير أرض هيلوبارك التابعة للشركة، مؤكد أن الإلغاء لن يترتب عليه أي حقوق أو التزامات أو تبعات قانونية.

وأرجعت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، قرارها إلى الظروف الاقتصادية الحالية وما يشهده السوق العقاري من ارتفاع ملحوظ في تقييمات الأراضي، مع مضي أكثر من 6 أشهر على آخر تحديث للتقييمات التي بنيت على أساسها المزايدة ومسودات الاتفاقيات السابقة.

وأوضحت الشركة أنها لم توقع أية عقود خاصة بالأرض، مؤكدة أن قرارها يهدف إلى زيادة موارد الشركة وتحقيقًا لأقصى استفادة وتعظيمًا للعوائد المخططة للمشروع.

يشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حققت أرباحاً بلغت 638.66 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 180.15 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة عن العام المالي الماضي إلى 1.81 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 641.47 مليون جنيه في العام المالي 2020-2021.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2022، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 18.3 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 19.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى مارس 2022، مقابل أرباح بلغت 16.25 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 297.45 مليون جنيه، مقابل 294.35 مليون جنيه إيرادات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وسجلت مصر الجديدة صافي ربح بلغ 16.06 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 84.57 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الفترة إلى 233.91 مليون درهم مقابل أرباح بلغت 88.65 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي