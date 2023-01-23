الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع نجار تعرض للاختناق أثناء نومه بغرفة مغلقة فى عمارة تحت الإنشاء بالعبور

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه إثر تعرضه لحالة اختناق إثر استنشاقه الأدخنة أثناء نومه بغرفة مغلقة بمحل عمله بعمارة تحت الإنشاء، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، وجرى نقله لمستشفى بلبيس العام لتقديم العلاج له، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور يفيد ببلاغ من مستشفى بلبيس العام، باستقبال شخص مصاب بحالة اختناق إثر استنشاقه الأدخنة أثناء نومه بغرفة مغلقة بمحل عمله بعمارة تحت الإنشاء بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "ح م ح"، 23 سنة، نجار، إثر تعرضه لحالة اختناق على إثر استنشاقه الأدخنة أثناء نومه بغرفة مغلقة بمحل عمله بعمارة تحت الإنشاء بدائرة قسم، وجرى نقل المصاب لمستشفى بلبيس العام لمحاولة إسعافه، إلا أنه توفي أثناء تقديم العلاج اللازم له.

وكشفت تحريات رجال المباحث عن أن المتوفى قام بإشعال بعض الأخشاب للتدفئة داخل غرفة مغلقة بمكان عمله بعمارة تحت الإنشاء ونام بداخلها، إلا أنه تعرض للاختناق أثناء النوم، وقام بعض العاملين بالمكان بنقله للمستشفى لسرعة إسعافه، إلا أنه توفي خلال تقديم العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

قسم شرطة أول العبور محافظة القليوبية مستشفى بلبيس العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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