الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اعتماد 94 حقل إرشادي لمحصول القمح للعام الجاري في دمياط

وكيل وزارة الزراعة
وكيل وزارة الزراعة

قال المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، إنه تم عقد اجتماع الحملة القومية للقمح بدمياط بحضور الدكتور هانى البرهامى رئيس الحملة القومية للقمح بدمياط.


وتناول الاجتماع أهم الإنجازات التي تحققت لمحصول القمح بدمياط حتى اليوم من توافر التقاوى المعتمدة  بالإدارات الزراعية واتباع السياسية الصنفية واعتماد عدد ٩٤ حقل إرشادى موزعين على الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة ومناقشة التوصيات الفنية التى تمت على الحقول الإرشادية بصفة خاصة والمحصول بصفة عامة، كما تم مناقشة التوصيات الفنية التى سوف يتم نشرها في المرحلة المقبلة من حيث متابعة الأمراض الفطرية والحشرية والتدخل الفورى لمكافحتها فور اكتشافها كما تم مناقشة ما يستجد من أعمال.


وقال وكيل وزارة الزراعة في محافظة دمياط، إنه تم التنبيه على ضرورة متابعة تقدم الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح وكذا الانتهاء من تسجيل الحصر الزراعي الإلكتروني على منظومة كارت الفلاح.

 

وأكد على ضرورة توفير الأسمدة أمام المزارعين، كما وجه بضرورة الانتشار الموسع لأجهزة حماية الأراضي والتصدي لكافة محاولات التعدي على الرقعة الزراعية.

 

كما شدد على ضرورة تحري الدقة في أعمال اللجان والتأكد من حصر كافة المساحات المنزرعة على الطبيعة  وتقديم كافة سبل الدعم الفني للمزارعين خلال أعمال المرور وتوعية المزارعين بأهم التوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية حيث تابع وكيل وزارة الزراعة في محافظة دمياط الحملات.

القمح دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط استاذ الزراعه

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