الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الخميس.. «الإنتاج الثقافي» يحيي ذكرى وفاة سيد حجاب في «أمير الحواديت»

سيد حجاب
سيد حجاب

يحيي قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، الذكرى السادسة لوفاة الشاعر الكبير سيد حجاب، فى أمسية "أمير الحواديت" وذلك فى السادسة من مساء يوم الخميس المقبل، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

أمسية " أمير الحواديت" إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، وهى أمسية شعرية غنائية للأطفال صمن أمسيات "بهجة الروح" التى يقدمها القطاع مجانا للجمهور، وتعرض الأمسية مجموعة من إبداعات الشاعر الكبير الراحل "سيد حجاب"، من خلال باقة متنوعة من الأشعار والأغانى للأطفال .

ويشارك في الأمسية، كوكبة من فنانى العرائس "رحمة محجوب، محمود خلفاوى، محمود الشامى، أدهم محجوب"، وفنانى الأداء الصوتى "د. مها حمدى، عمرو البهى، أمير الحسينى"، ومجموعة من الأطفال الموهوبين فى الغناء من طلبة المدارس، كما تقدم الأمسية موهبة متميزة من ذوى الهمم، وهو الفنان إسلام محمد فى فقرة الأراجوز .

أمير الحواديت سيد حجاب الشاعر الكبير سيد حجاب قطاع شئون الإنتاج الثقافى مركز الهناجر للفنون أمسية

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