«جلوبال تايمز» ترصد فرحة أول فوج سياحى صينى يصل مصر بعد توقف 3 سنوات

رصدت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، فرحة أول فوج سياحي صيني يصل مصر بعد فترة توقف دامت 3 سنوات، منذ بداية أزمة جائحة كورونا، نشعر كأننا في وطننا والشعب المصري شعب ودودو.

ذكرت الصحيفة، قبل حلول العام الصيني الجديد المقبل، استقبلت مصر أول مجموعة سياحية صينية يوم الجمعة منذ تفشي كوفيد -19 قبل ثلاث سنوات.

وخلال حفل استقبال المجموعة السياحية الصينية بمطار القاهرة الدولي ، رحبت نائبة وزير السياحة والآثار المصرية، غادة شلبى، بالسياح الصينيين ، معربة عن تطلعها لرؤية المزيد من الأفواج السياحية الصينية.

وفي تسليط الضوء على الاهتمام الذي توليه مصر لصحة وسلامة السياح ، قالت غادة شلبي إن جميع العاملين في جميع الفنادق والمنشآت السياحية المصرية تم تطعيمهم وتدريبهم على أعلى معايير الصحة والسلامة.

وأضافت أن السائحين الصينيين سيجدون في مصر العديد من المنتجات الصينية التي ستجعلهم يشعرون وكأنهم في وطنهم.

كما رحب يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة ، بوصول المجموعة السياحية الصينية ، مشيرًا إلى أن مصر والصين تفتخران بالحضارات القديمة العريقة.

وبحسب زكريا ، سيتم زيادة عدد الرحلات الأسبوعية بين مصر والصين إلى 13 ابتداء من مارس: سبع رحلات إلى مدينة قوانغتشو الجنوبية ، وثلاث إلى مدينة هانغتشو الشرقية ، وثلاث إلى بكين.

وفي خطابه في حفل الاستقبال ، شكر السفير الصيني في مصر لياو لي تشيانغ مصر حكومة وشعبا على الترحيب الحار بالسياح الصينيين وتمنى صداقة دائمة بين البلدين.

وقال لياو: "من المعتقد أنه في المستقبل القريب ، سيعود عدد السياح الصينيين والرحلات الجوية إلى مصر إلى مستوى ما قبل الوباء".

قال فنغ جيان ، سائح من مدينة تشنغدو بجنوب غرب الصين ، إن هذه هي المرة الأولى التي يسافر فيها إلى الخارج منذ بداية الوباء.

وقال: "اخترت مصر في رحلتي الأولى ، حيث أن مصر ، مثل الصين ، هي أيضا واحدة من الحضارات الأربع القديمة وأريد تجربة ثقافة مصر".

قال فو بو ، سائح آخر من بكين ، إنه لطالما أراد زيارة مصر لأنه مهتم بالتاريخ والثقافة المصرية.

وأضاف فو "سمعت أن المصريين بشكل عام ودودون للسياح الصينيين ، لذلك آمل أن أزور مصر أكثر من مرة".

اعتادت الصين أن تكون رابع أكبر مصدر للسياح إلى مصر في سنوات ما قبل الوباء.

في عام 2019 ، استقبلت مصر 13.1 مليون سائح ، وسجلت عائدات السياحة رقما قياسيا بلغ 13.03 مليار دولار أمريكي قبل أن يلحق الوباء أضرارا بالغة بالقطاع في السنوات القليلة المقبلة.

لكن خلال النصف الأول من عام 2022 ، زار حوالي 4.9 مليون سائح مصر ، بزيادة قدرها 85.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 ، وفقًا لوكالة الإحصاءات الرسمية المصرية.