الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الاتحاد السكندرى يسعى للفوز على حرس الحدود والاحتفاظ بالمركز السادس

الاتحاد فاز في أخر
الاتحاد فاز في أخر مبارياته على البنك الأهلي

يشهد ستاد الإسكندرية في السابعة مساء اليوم الإثنين مباراة ديربي بين الاتحاد السكندري وحرس الحدود في الأسبوع الخامس عشر للدوري الممتاز.

 

الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش يحتل المركز السادس برصيد 22 نقطة من سبعة انتصارات وتعادل واحد و6 هزائم وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا وجمع 4 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على البنك الأهلي والتعادل مع الزمالك والهزيمة أمام انبي والمصري ويسعى للفوز والوصول للنقطة 25 والاحتفاظ بالمركز السادس. 

 

الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى للاتحاد السكندري اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وصبحي سليمان وهشام صلاح وجافين كيزيتو وخالد صبحي ومحمود علاء  وصبري رحيل ومورو ساليفو وعبدالله نصيب وإسلام عبدالنعيم  وإبراهيم حسن وخالد الغندور ومحمد فارس ومحمد محمود  وأحمد عيد وأحمد عادل ميسي وعمار حمدي  وعبدالغني محمد وأوستن أموتو وكريستوفاو موبولولو.

 

 وشهدت القائمة غياب عمرو خليل ومحمد الصالح  وسعيدو سيمبورى والسيد سالم ومحمود عبد العزيز وناصر ناصر وأحمد السيد غريب وفوزي الحناوي.

 

على الجانب الآخر يحتل حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب المركز السادس عشر برصد 11 نقطة من انتصارين وخمسة تعادلات و7 هزائم وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه 18 هدفا وجمع 4 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على الإسماعيلي والتعادل مع أسوان والهزيمة أمام المقاولون  والداخلية ويسعى للفوز والوصول للنقطة 14 وتخطي الداخلية الذي خسر أمس أمام المقاولون.

 

أحمد أيوب أصبح لديه عدة خيارات في الجانب الهجومي بعد انضمام أحمد علي كامل والنيجيري فلانتين أودو في يناير الجاري وسيساهم وجودهما في انتعاش الأداء الهجومي للفريق في ظل تألق مصطفى زيكو هداف الفريق برصيد 4 أهداف.

 

يدير  المباراة نادر قمرالدولة  ويساعده محمد مجدي السيد  ومحمد أبورحاب ومعهم محمود ناصف حكما رابعا ومصطفي مدحت حكم فيديو وأحمد حسام طه مساعد حكم فيديو. 

الدوري المصري الممتاز الاتحاد السكندرى حرس الحدود الصربي زوران مانولوفيتش أحمد أيوب

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