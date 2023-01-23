فاركو يستضيف إنبى فى مباراة العودة للانتصارات وتصحيح الأوضاع

يستضيف فاركو فريق إنبي في الثالثة اإلا ربع عصر اليوم الإثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الخامس عشر للدوري الممتاز.

المباراة مهمة للفريقين في إطار سعيهما للابتعاد عن المراكز المتأخرة في جدول الدوري حيث يحتل فاركو بقيادة إيهاب جلال المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة من انتصارين وسبعة تعادلات وخمس هزائم وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا وجمع 5 نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على سموحة والتعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام بيراميدز ويسعى للفوز والوصول للنقطة 16.

إيهاب جلال سيقوم بإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي لتدعيم الجانب الهجومي ومواجهة طريقة 3-4-3 التي يلعب بها انبي وقد يدفع بالجزائري رزقي حمرون هداف الفريق برصيد 4 أهداف من بداية المباراة وكذلك شكري نجيب مع عمرو جمال لاختراق دفاع الفريق البترولي.

في المقابل يحتل إنبي بقيادة طلعت يوسف المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات و8 هزائم وسجل 13 هدفا ولديه أضعف دفاع في الدوري ودخل مرماه 22 هدفا بالتساوي مع طلائع الجيش وخسر مبارياته الثلاث الأخيرة أمام الأهلي وغزل المحلة وفيوتشر ويسعى للفوز والوصول للنقطة 13 والتساوي مع الداخلية.

طلعت يوسف قام خلال التدريبات بتصحيح الأخطاء الدفاعية التي حدثت في المباريات الثلاث الأخيرة وأدت للهزيمة وسيعتمد في بداية المباراة على تأمين الجانب الدفاعي ثم مباغتة فاركو بالهجمات المرتدة واستغلال سرعة رفيق كابو والقدرات التهديفية لأحمد أمين أوفا وسيقوم طلعت يوسف بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسي لمزيد من الصلابة الدفاعية.

يدير المباراة محمد يوسف فياض ويساعده أحمد صلاح وأيمن دعبس ومعهم محمود وحكما رابعا ومحمود البنا حكم فيديو وأسامة السيد مساعد حكم فيديو.