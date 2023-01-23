الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوريل: ألمانيا تعيق مبادرات الاتحاد الأوروبي لإرسال دبابات إلى أوكرانيا

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

صرح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن ألمانيا تقف ضد مبادرات الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة.

وقال بوريل، لصحيفة "الدياريو" الإسبانية: "شخصيًا أعتقد أنه في حالة الحرب الحالية، تحتاج أوكرانيا إلى إمدادات بالدبابات حتى تتمكن من احتواء الضربات الروسية، وصدها".

وتابع: "لم يتم اتخاذ هذا القرار السياسي بعد، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم رغبة ألمانيا، بسبب توقعاتها أن ذلك من شأنه إطالة أمد الصراع.. ولكن إذا لم يحدث هذا، فإن الحرب ستستمر حتى الربيع المقبل".

وقال بوريل، إن الاتحاد الأوروبي خصص بالفعل ما مجموعه 50 مليار يورو لصالح أوكرانيا، بما في ذلك المساعدات الاقتصادية والإنسانية ومساعدات اللاجئين، مضيفا أن حجم التمويل العسكري للاتحاد الأوروبي لكييف بلغ 3.5 مليار يورو من الصندوق الأوروبي و7.5 مليار يورو من مساهمات الدولة.

وقال السياسي، إن أوروبا والدول الغربية استثمرت الكثير من الوقت والمال في الأسلحة بدلا من تسهيل الدبلوماسية والحوار.

وأرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا للقوات الروسية.
 

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