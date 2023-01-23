الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة الأمريكية: منفذ إطلاق النار فى لوس أنجلوس يطلق النار على نفسه

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

 قالت الشرطة الأمريكية بمدينة لوس انجلوس الأمريكية أن منفذ إطلاق النار الجماعي في كاليفورنيا والذي كان محاصرا في شاحنة .. أطلق النار على نفسه.

 

وذكر موقع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عبر الإنترنت أن الشرطة قالت إن سائق شاحنة البضائع المتورط في مواجهة تورانس ربما أطلق النار على نفسه.


وبدأت المواجهة في تورانس بولاية كاليفورنيا عندما حاولت الشرطة إيقاف شاحنة بضائع بيضاء تتناسب مع وصف السيارة التي ورد وصفها في حادث إطلاق النار ليلة السبت في مونتيري بارك، حسبما أفادت مصادر إنفاذ القانون.


وقالت المصادر إن الضباط أصدروا أوامر للراكب بالخروج من الشاحنة، وسمعوا ما يعتقدون أنه صوت السائق يطلق النار على نفسه.


وقام الضباط بتطويق الشاحنة، ويبدو أنهم قد يتجهون نحو نهج تكتيكي للتأكد من أن السائق إذا ما كان لا يزال على قيد الحياة ومسلح في الداخل.


وكان قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس روبرت لونا قد قال في تصريحات سابقة أن الذي نفذ هجوم إطلاق النار في منطقة مونتيري بارك بمقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، ، أثناء احتفال الجالية الآسيوية في الولايات المتحدة بالسنة القمرية الجديدة ربما يكون رجلًا آسيويًا يتراوح عمره بين 30 و50 عامًا.

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