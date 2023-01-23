الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قطار «نجوم من ذهب» يواصل جولاته داخل قرى «حياة كريمة» بالغربية (صور)

جانب من العرض
جانب من العرض

واصل قطار العرض المسرحي"نجوم من ذهب" جولاته الفنية داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، حيث استضاف مركز شباب قرية الغُرَيب التابعة لمركز ومدينة زفتى ثاني أيام العرض المسرحي، والمقام على مدار 5 أيام بداية من يوم 21 يناير الجاري وحتى يوم 25 من الشهر نفسه، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏طفل‏‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

تدور أحداث العرض المسرحي، والذي تقدمه فرقة مسرح القاهرة للعرائس، حول مجموعة من عرائس الماريونيت التي تتقدم للمشاركة بمسابقة فنية تحت عنوان "نجوم من خشب"، ويحاول كل منهم تقديم موهبته، ولكن يظهر «ديبو» الشرير، الذي يحاول إفساد المسابقة، فيما تتوالى الأحداث سريعًا والتي جاءت للتأكيد على العديد من المعاني، منها حب الخير والمواطنة ونبذ العنف.

يذكر أن فعاليات العرض المسرحي داخل قرى زفتى يأتي من خلال مشروع مسرح المواجهة والتجوال، برئاسة المخرج محمد الشرقاوي، وبالتعاون بين الإدارة العامة لثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، ومديرية الشباب والرياضة، برئاسة يسري الديب.

قد تكون صورة ‏‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، و‏طفل‏‏، و‏‏أشخاص يجلسون‏، و‏أشخاص يقفون‏‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

يأتي العرض المسرحي "نجوم من خشب" ضمن الجولة الفنية الثالثة لمشروع مسرح المواجهة والتجوال داخل قرى "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، والتي كانت بداية جولاتها في شهر أكتوبر من العام الماضي، من خلال العرض المسرحي "محطة مصر"، ثم توالت العروض المسرحية بالعرض المسرحي "101 عزل"، والذي عرض خلال شهر ديسمبر 2022.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏عزف على آلة موسيقية‏‏ و‏وقوف‏‏

على جانب آخر، أقام إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، عروض سينما، وفيلم the adventures of tintin، في قصر المنيا ، تحت إشراف الدكتورة دينا حجاج، قدم قصر ثقافة مغاغة حكى وسرد قصص للأطفال، قدمتها هالة حسن.

وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالروضة معلومات عامة للرواد قدمها بكر كمال، بجانب ورشة فنية احتفالًا بأعياد الشرطة وثورة يناير، تدريب الفنان محمود محي الدين.

العرض المسرحي نجوم من ذهب قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظة الغربية الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

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وائل لطفي

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