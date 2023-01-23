سعر اليورو اليوم الإثنين 2023/1/23 فى البنوك المصرية

شهد سعر اليورو اليوم الإثنين 23 يناير 2023 حالة من الاستقرار في البنوك المصرية، حيث سجل سعر اليورو نحو 32.31 جنيهًا للشراء، و 32.43 جنيهًا للبيع، وذلك وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر اليورو بكام مصري

شهد سعر اليورو حالة من عدم الاستقرار خلال الفترات الماضية، نتيجة للتغيرات السياسية التي طرأت على العالم أجمع، بالإضافة إلى أزمة الوقود الحالية التي تشهدها جميع البلدان الأوروبية مما أدت الى غلق بعض المصانع وارتفاع في سعر اليورو، والآن استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نتيجة للقرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري والحكومة المصرية لضبط السوق المصرفي، حيث سجل اليورو 32.31 جنيهًا مصريًا.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليورو اليوم الإثنين 23 يناير 2023، في البنك الأهلي المصري 32.07 جنيه للشراء، و 32.34 جنيه للبيع، كما استقر سعر اليورو في بنك مصر ليسجل 32.8 جنيه للشراء، و 32.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

استقر سعر اليورو اليوم الإثنين 23 يناير 2023، في عدد من البنوك المصرية حيث سجل في البنك المركزي المصري 32.31 جنيه للشراء، و 32.43 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 32.13 جنيه للشراء و 32.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم مباشر الآن

سجل سعر اليوم الإثنين 23 يناير 2023 في البنك التجاري الدولي Cib نحو 32.18 جنيه للشراء و 32.46 جنيه للبيع، واستقر فى مصرف أبو ظبى الإسلامى ليسجل 32.23 جنيه للشراء، و 32.45 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو اليوم الإثنين في بنك البركة نحو 32.18 جنيه للشراء، و 32.45 جنيه للبيع.

في سياق متصل أكدت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن البنك المركزي الأوروبي سيعتزم رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وذلك لكبح معدلات التضخم.

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