الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يشدد على ضرورة مكافحة الفساد وتعزيز العلاقات مع المحيط العربى والدولى

العراق
العراق

شدد رئيس الجمهورية العراقية والرئيس البرلمان العراقي، اليوم الأحد، على ضرورة أهمية بذل الجمهود الجادة لمكافحة الفساد، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". 

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، في بيان أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحتين المحلية والإقليمية، خلال لقائه بالرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد. 

كما شدد الجانبان على ضرورة تعزيز العراق بمحيطه العربي والدولي، حسب وكالة واع الرسمية. 

وأضاف البيان، أن "اللقاء أكد أهمية ترسيخ مبدأ الحوار بين القوى الوطنية وبذل الجهود الجادة لمكافحة الفساد والقضاء عليه وصولاً للاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وضرورة إقرار القوانين التي تسهم في تحقيق طموحات أبناء الشعب وتوفر متطلباتهم".
 

السوداني: كبح جماح الفساد 

قال رئيس الحكومة العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، خلال الفترة الماضية، إن حكومته لن تتوانى في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة ومؤسساتها، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وأكد محمد شياع السوداني، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عدم السماح باستباحة أموال العراقيين.

وأضاف: "‏وضعنا هذا الملف في أول أولويات برنامجنا"، مشيرًا إلى أنه لن يسمح باستباحة أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.

العراق الرءئيس العراقي الجهود مكافحة الفساد

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