الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخص في حريق شب داخل منزل بالمحلة

حريق
حريق

شهدت منطقة سوق الحدادين بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية؛ مساء الأحد؛ إصابة شخص في العقد الخامس من عمره بحروق بنسبة 50٪ في حادث انهيار جزئي بمنزل سكني قديم مكون من 4 طوابق بسبب انفجار غاز مفاجئ.

تم الدفع بقوات الحماية المدنية لإخماد نيران حريق وتخصيص سيارة إسعاف لنقل المصاب إلي مستشفي زفتي للحروق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انفجار غاز داخل منزل سكني مكون من 4 طوابق بنطاق دائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث؛وتم الدفع بسيارات قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف لنقل المصاب المدعو محمد أحمد قنيده 46 سنة إلي قسم الحروق بمستشفي زفتي العام .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

ووجه د.طارق رحمي محافظ الغربية رئيس حى أول المحلة بالضرورة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع المنزل وإخلاءه من السكان حفاظا على ارواح المواطنين.

إصابة شخص في إنهيار وحريق نشب داخل منزل المحلة الكبري انهيار جزئي بمنزل سكني قديم وسيارة إسعاف لنقل المصاب أجهزة الأمنية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انهيار جزئي أمن الغربية النيابة العامة بمدينة المحلة الكبري وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

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