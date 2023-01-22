الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. كريم بنزيما يتقدم لـ ريال مدريد بهدف أمام أتلتيك بيلباو

كريم بنزيما
كريم بنزيما

تقدم ريال مدريد على مضيفه أتلتيك بيلباو بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد سان ماميس، في الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليج” موسم 2022-2023.

وفي الدقيقة العاشرة، تصدى تيبو كورتوا لرأسية إيتور بارديس ببراعة.

واستطاع كريم بنزيما تسجيل الهدف الأول لـ ريال مدريد بتسديدة رائعة من متابعة لرأسية زميله ماركو أسينسيو في الدقيقة 24 مانحًا فريقه التقدم.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني تليفزيونيًا على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، فشهد مشاركة الثنائي ماركو أسينسيو وداني سيبايوس بشكل أساسي، فيما يجلس الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد كلا من: أندريه لونين، لويس لوبيز، خيسوس فاييخو، توني كروس، لوكا مودريتش، ألفارو أودريازولا، رودريجو جويس، ماريانو دياز

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم كلا من داني كارفاخال، إيدين هازارد، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز وديفيد ألابا بسبب الإصابة.

وخسر فريق ريال مدريد في الجولة الماضية خارج ملعبه أمام فياريال بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد أتلتيك بيلباو في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

ريال مدريد أتلتيك بيلباو الدوري الاسباني كريم بنزيما أسينسيو

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