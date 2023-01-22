الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

في عيد الشرطة.. تطوير الجوازات وبطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة

الجوازات
الجوازات

مع اقتراب احتفالات وزارة الداخلية، بعيد الشرطة الـ71 حرصت وزارة الداخلية على تطوير مقار الأحوال المدنية والجوازات في عدد كبير من المحافظات، وتزويدها بأحدث التقنيات الحديثة تسهيلا على المواطنين.

وقامت الداخلية بتطوير 150 مقرا للأحوال المدنية، ليصبح إجمالي ما تم تطويره 310 مقارً، وتطوير 44 مقرا للجوازات والهجرة، و15 مقرا لتصاريح العمل.

وتوجه الأحوال المدنية مراكز نموذجية متحركة لاستخراج البطاقات والأوراق بالمجان للعاملين بالمشروعات القومية مثل "العاصمة الإدارية وشرق التفريعة ومدينة العاملين الجديدة"، وغيرها.

كما توسع قطاع الأحوال المدنية في مواقع الترجمة للوثائق التي وصل عددها لـ 25 موقعا، إضافة إلى وجود عدد من اللغات تتخطى الـ20 لغة لاستخراج الوثائق بها، أبرزها "الإنجليزية والفرنسية والألمانية".

كما تم تزويد خدمة الماكينة الذكية للقيد العائلي الفوري الرقمي، بمركز القطاع النموذجي بديوان القطاع بالعباسية والمزودة بخاصية التحصيل النقدي والتى يمكن للمواطن من خلالها دون تدخل عنصر بشرى استخراج القيد العائلي المميكن "إذا كان سبق له استخراجه" من خلال شاشتها التلامسية عقب تحققها من هويته ومطابقة بصمة الوجه أو أحد الأصابع، وما هو مسجل عنه بقاعدة بيانات الرقم القومي البايومترية.

كما أطلقت وزارة الداخلية المركز النموذجى أحوال إكسبريس بمقر ديوان القطاع بالعباسية على أحدث طراز عصرى ومزود بكافة السبل التكنولوجيا الرقمية واللوجيستية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين بواسطة أحدث الأجهزة لتصوير المواطنين وإصدار بطاقات الرقم القومى وتسليمها بشكل لحظى فى (20 دقيقة).

كما تم تجهيزه بخدمة الكول سنتر على رقمى (15340 للمواطنين – 15341 لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف") لتقديم كافة خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق عدد من الحافلات (أحوال إكسبريس المتنقلة) المخصصة للمركز ومزودة بكافة التجهيزات الفنية واللوجستية للانتقال الفورى بالخدمة المطلوبة.

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