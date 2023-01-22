عصام السقا يبدأ تسجيل دوره في مسلسل «يحيى وكنوز 2»

بدأ الفنان عصام السقا تسجيل دوره في الجزء الثاني من المسلسل الكرتوني “يحيى وكنوز” والمقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان المقبل 2023.

ونشر عصام السقا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة له من داخل الاستوديو أثناء تسجيل مشاهد شخصيته في مسلسل “يحيى وكنوز 2” وعلق عليه قائلا: “مغامرات يحيى وكنوز الجزء الثاني شهر رمضان بإذن الله”.

ضم الجزء الأول من المسلسل الكرتوني يحيي وكنوز الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2022، الفنان ياسر جلال، أحمد السقا، إسعاد يونس، أحمد العوضي، أشرف عبد الباقي، علاء مرسي، وسامي مغاوري، وغيرهم من النجوم ومن تأليف محمد عدلي ومن إخراج محمد عيد.

وعلى جانب آخر، تحدث محمد عدلي، مؤلف العمل عن مسلسل يحيى وكنوز خلال لقائه ضمن برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، قائلًا: “نجاح مسلسل يحيى وكنوز في موسم رمضان دفعنا لاستثمار نجاحه وعرضه في شكل فقرات بشكل مختلف ضمن برنامج رحلة سعيدة”.

وأشار محمد عدلي إلى أن المعلومات التي تعرض ستكون دقيقة من حيث التاريخ، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب جمهوره.

ويُعد مسلسل يحيى وكنوز، أول عمل كرتوني مستوحى من أحداث موكب المومياوات، ولاقى العمل تفاعلًا كبيرًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.