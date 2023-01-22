الأحد 22 يناير 2023
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اقتصاد

خبير: «إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة إنجاز للصناعة المصرية»

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي حامد جميل

قال الخبير الاقتصادي الدكتور حامد جميل، إن الإعلان عن تشغيل أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى يمثل انتصارا للصناعة المصرية.


وأضاف في تصريحات لـ الدستور، أن تشغيل المصنع الأكبر في صناعة الغزل والنسيج في العالم يمثل أهمية كبرى للصناعة المحلية، موضحا أن الصناعة المحلية تحتل مكانة كبيرة للغاية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدليل على ذلك هو إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى.


وأوضح، أن شعار بكل فخر صنع في مصر سيتضح بقوة من خلال صناعة الغزل والنسيج المحلية التي عملت الدولة على إعادتها الي عرشها الذهبي، حيث تعرضت هذه الصناعة الي حالة من الإهمال في فترة قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤلية البلاد.


وأشار إلى أن صناعة الغزل والنسيج الحكومية في طريقها للعودة إلى مكانتها الذهبية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتم الافتتاح نهاية العام الجاري مع البدء في تشغيل المصنع موضحا أنه يتم حاليا الانتهاء من عمليات الإنشاء وتركيب الماكينات الحديثة التي تم استيرادها من الخارج.


وكان قد قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية موسعة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بدأها باجتماع مع عدد من مقاولي التنفيذ ومسؤولي الشركات الذين يعملون في مواقع التطوير، في حضور قيادات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركة غزل المحلة.

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