خبير سلامة يكشف سبب انتشار حالات الوفاة بالاختناق وتسريب الغاز

كشف طلعت بهلول، خبير السلامة والصحة المهنية، سبب وقوع العديد من حالات الوفاة بسبب الاختناق جراء تسريب الغاز والبخار.

خطورة استخدام الدفايات بالحمامات

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن السبب الرئيسي في انتشار العديد من حالات الوفاة إننا لا نتبع أسلوب السلامة المنزلية، وكذلك استخدام الدش وبخار المياه لتدفئة الحمامات.

وأكد أن بخار المياه، مع الدفاية بالحمامات يقلل نسبة الأكسجين، مع وجود انبعاثات كربونية من السخان مما يؤدي إلى الاختناقات.

وأوضح أن تسريب الغاز يتسبب في العديد من حالات الوفاة بسبب عدم القيام بمعاينة خراطيم الغاز، مشيرًا إلى أن الغاز عند تسريبه ينزل على الأرض وبعدها يصعد للأعلى مما يتسبب في الوفاة السريعة.

ووجه عددًا من النصائح للمواطنين ومنها أنه ممنوع دخول الدفايات إلى الحمام، وعدم استخدام الدش لنشر البخار بالحمام، مؤكدًا أن الاستحمام يكون من 3 أو 4 دقائق ويجب على الشخص شرب كمية مياه حتى يحقق معادلة في الجسم.